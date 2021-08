Fake Challan Scam: వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు-కుంభకోణం ఎలా జరిగిందంటే-సీఐడీకి అప్పగించే ఛాన్స్?

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో వెలుగుచూసిన నకిలీ చలాన్ల కుంభకోణం సంచలనం రేపుతోంది.ఏప్రిల్ ,2020 నుంచి జులై,2021 వరకు 15 నెలల కాలంలో సీఎఫ్ఎంస్ ద్వారా చెల్లించిన చలాన్లు,సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో నమోదైన రిజిస్ట్రేషన్లలో భారీగా అవకతవకలు జరిగినట్లు తేలింది. ఈ పీరియడ్‌లో మొత్తం 2కోట్ల చలాన్లు జారీ అవగా 50 లక్షల రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగాయి.వీటిల్లో ఏవి నకిలీ చలాన్లు,ఏవి ఒరిజినల్ అనేది తేల్చే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు అధికారులు. అవసరమైతే ఈ కేసును సీఐడీకి అప్పగించే యోచనలో జగన్ సర్కార్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Fake Challan Scam in Andhra Pradesh-Between April,2020 and July,2021,in the span of 15 months total 2crore challans were issued in Andhra Pradesh by various departments.But some of these challans are fake,now the govt ordered officials to inquire this scam deeply.