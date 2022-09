సీఎం హడావిడి నిర్ణయంతో సంక్షోభంలో ఫ్లెక్సీ ప్రింటింగ్ పరిశ్రమ.!జగన్ కు నారా లోకేష్ మరో లేఖాస్త్రం.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్ : కరోనా సంక్షోభంతో తీవ్రనష్టాన్ని చవిచూసిన ఫ్లెక్సీ ప్రింటింగ్ పరిశ్రమపై ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి హడావిడి నిర్ణయం మూలిగే నక్క పై తాటికాయ పడిన చందంగా ఉందని టిడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి. నారా లోకేష్ మండిపడ్డారు. ముందస్తు ప్రణాళిక లేకుండా, సంబంధిత శాఖ అధికారులతో కనీసం ఒక సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చెయ్యకుండా విశాఖ వేదికగా జరిగిన సభలో మీరు ప్లాస్టిక్ ఫ్లెక్స్ పరిశ్రమను బ్యాన్ చేస్తున్నాం అని ప్రకటించడంతో, ఈ రంగం పై ఆధారపడిన సుమారు 7 లక్షల మంది భవిష్యత్తు ప్రశ్నార్థకంగా మారిందని సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేఖ రాసారు నారా లోకేష్.

English summary

Nara Lokesh wrote a letter to CM Jaganmohan Reddy saying that the future of around 7 lakh people who depend on this sector has become questionable after you announced that you are banning the plastic flex industry in the meeting held at Visakhapatnam.