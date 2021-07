సీమకు అన్యాయం ; జగన్ కేసీఆర్ ను ఎందుకు ప్రశ్నించడు.. నోరు పడిపోయిందా : మాజీమంత్రి సోమిరెడ్డి ఫైర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాలు చోటు చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఏపీలోని అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. చంద్రబాబు వల్లే రాయలసీమకు అన్యాయం జరుగుతుందని, ఇప్పుడు ఈ జల వివాదాలకు అసలు కారణం చంద్రబాబేనని వైసీపీ నేతలు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటే, టిడిపి నేతలు రాయలసీమకు చంద్రబాబు ఎంతో చేశారని, రాయలసీమకు దివంగత సీఎం వైయస్సార్, జగన్ వల్లనే అన్యాయం జరుగుతుందని ఎదురు దాడికి దిగారు.

English summary

Recently, TDP leader and former minister Somireddy Chandramohan Reddy criticized AP Chief Minister YS Jaganmohan Reddy. why CM Jagan did not question Telangana state CM KCR over rayalaseema water dispute . Somireddy Chandramohan Reddy, who claimed that it was the seema people who gave political life to Jagan and YSR, but Jagan was making Seema people as beggers.