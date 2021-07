తెలంగాణ లేఖల వెనక చంద్రబాబు-టీడీపీ ఆఫీస్ నుంచే వెళ్తున్నాయి-జల వివాదంపై బాంబు పేల్చిన గడికోట

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ గడికోట శ్రీకాంత్ రెడ్డి తెలుగు రాష్ట్రాల జల వివాదంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేఆర్ఎంబీకి రాసిన లేఖ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు రాయించినదేనని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. జల వివాదంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాస్తున్న లేఖలు హైదరాబాద్‌లోని టీడీపీ కార్యాలయం నుంచే వారికి వెళ్తున్నాయని ఆరోపించారు. కేవలం సంతకాలు మాత్రమే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వాళ్లు పెడుతున్నారేమో అన్నారు. గతంలో సొంత మామకే వెన్నుపోటు పొడిచిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు ఏపీ ప్రజలకు వెన్నుపోటు పొడుస్తున్నారని విమర్శించారు.

Andhra Pradesh Chief Whip Gadikota Srikanth Reddy made sensational remarks over water dispute of the Telugu states. The recent letter written by the Telangana government to KRMB was actually from TDP chief Chandrababu,he alleged.