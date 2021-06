మీమాంసకు తెర... వైవీ సుబ్బారెడ్డి రాజకీయ భవితవ్యమేంటి.. జగన్ మనసులో ఏముంది..?

Andhra Pradesh

టీటీడీ ఛైర్మన్‌గా వైవీ సుబ్బారెడ్డి పదవి కాలం ముగియడంతో ఆయన రాజకీయ భవితవ్యంపై చర్చ జరుగుతోంది. టీటీడీ పాలకమండలి స్థానంలో స్పెసిఫైడ్ అథారిటీని ప్రభుత్వం నియమించడంతో టీటీడీ ఛైర్మన్‌గా వైవీని కొనసాగిస్తారా లేదా అన్న మీమాంసకు తెరపడినట్లయింది. సీఎం జగన్ మరోసారి అవకాశమిస్తే ఛైర్మన్‌గా కొనసాగుతానని వైవీ ఇటీవల ఓ సందర్భంలోవైవీ చెప్పినప్పటికీ... ఆయన మనసులో మాత్రం అందుకు విరుద్ధమైన అభిప్రాయమే ఉందన్న ప్రచారం ఉంది. యాక్టివ్ పాలిటిక్స్‌లో ఉండాలనుకునే వైవీ సుబ్బారెడ్డి... టీటీడీ ఛైర్మన్ రెన్యువల్‌ను కోరుకోలేదని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈవోను ఛైర్మన్‌గా నియమిస్తూ టీటీడీ పాలకమ మండలి స్థానంలో స్పెసిఫైడ్ అథారిటీని నియమించినట్లు తెలుస్తోంది.దీంతో భవిష్యత్తులో వైవీ సుబ్బారెడ్డికి సీఎం జగన్ ఏ పదవిని కట్టబోతున్నారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

With YV Subbaraddy's tenure ends as TTD chairman, his political future is under discussion. The government's appointment of a Specified Authority to replace the TTD governing body has put an end to the debate over whether YV will continue as TTD chairman.