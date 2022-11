అంతిమ యుద్ధానికి శంఖారావం పూరిస్తోన్న చైతన్య రథం

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఏపీ అసెంబ్లీకి జరగనున్న ఎన్నిక‌ల‌ను అన్ని రాజ‌కీయ పార్టీలు ప్ర‌తిష్టాత్మ‌కంగా తీసుకుంటున్నాయి. గ‌త ఎన్నిక‌ల్లో ఒకే ఒక్క అసెంబ్లీ స్థానాన్ని, ఆరుశాతం ఓట్ల‌ను సాధించిన జ‌న‌సేన ఈసారి కంగ్‌మేక‌ర్‌గా అవతరించాలనే ల‌క్ష్యంతో ప‌నిచేస్తోంది. అధికారంలో ఉన్న జగన్ ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడుతోంది. విమర్శలు, ప్రతివిమర్శలతో ఇరు పార్టీల మధ్య పోరు హోరాహోరీగా సాగుతోంది.

English summary

Pawan, who intends to campaign for the party across the state, is making a special vehicle for this purpose.