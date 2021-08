ఏపీ రోడ్ల మరమ్మత్తుల కోసం జనసేన పోరాటం .. శ్రమ దానాలు, వీడియోల ప్రదర్శనలతో ప్రజల్లోకి పవన్ పార్టీ !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రజా సమస్యలపై పోరాటంలో గత కొంతకాలంగా వెనకబడిన జనసేన పార్టీ మళ్లీ ప్రజాసమస్యలపై పోరాటం చేయడానికి రంగంలోకి దిగుతుంది. ఇందులో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నరకాన్ని తలపిస్తున్న రోడ్ల మరమ్మతుల కోసం జనసేన పోరాటానికి సిద్ధమైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాడైపోయిన రహదారుల మరమ్మతులపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కనువిప్పు కలిగేలా ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టింది జనసేన పార్టీ. ఇక ఈ విషయాన్ని జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ చైర్మన్ నాదెండ్ల మనోహర్ వెల్లడించారు.

English summary

Janasena party has launched a movement to get the state roads repair and gave an ultimatum to jagan govt. Janasena party political affairs committee chairman Nadendla Manohar said protests are being carried out on the worst condition of roads on September 2,3,4 and it is hoped to take videos on the condition of roads across the state and tell the public through media and social media. Nadendla Manohar made it clear that it would be okay if the government repaired it, or else everyone from the Janasena president to the Janasena soldiers would work hard and repair the roads with shrama danam.