Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు కర్నూలు జిల్లా పర్యటనలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇవే నాకు చివరి ఎన్నికలు.. మీరు గెలిపించి పంపిస్తే సరే లేదంటే ఇక మీ ఇష్టం అంటూ చంద్రబాబు పత్తికొండలో నిర్వహించిన సభలో భావోద్వేగానికి గురై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలను ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారాయి. అధికారం లేకపోతే చంద్రబాబు తట్టుకోలేకపోతున్నారు అంటూ కొందరు వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటే, మరికొందరు నిజంగానే చంద్రబాబు రాజకీయాల నుండి పక్కకు జరిగితే, జనసేన పార్టీకి బాగా కలిసొస్తుందని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

English summary

Janasena leaders are mentioning difference with the videos of Pawan Kalyan and chandrababu. pawan said win or lose , he fights for people and Chandrababu said if he loses this will be the last election for him.