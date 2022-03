జగన్ పైనా చంద్రబాబు తరహా గేమ్-సీబీఐ వార్నింగ్స్ మొదలు-పవన్ కోరుతున్నట్లే- 2014 సీన్ రిపీట్ ?

Andhra Pradesh

ఏపీలో గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండగా.. గతంలో కేంద్రం ఇచ్చిన ప్రత్యేక హోదా సహా పలు హామీల్ని పదే పదే అడుగుతున్న సమయంలో చంద్రబాబుపై అవినీతి పేరుతో ఎదురుదాడి ప్రారంభించిన బీజేపీ.. చివరికి ఆయనపై అవినీతిపరుడిగా ముద్ర వేసి దూరం చేసేసింది. ఈ క్రమంలో తమకు పరోక్షంగా మద్దతునిచ్చిన జగన్ కు అండగా ఉన్నట్లు నటిస్తూ ఇన్నాళ్లు వాడుకున్న బీజేపీ. ఇప్పుడు ఆయన్ను కూడా గతంలో చంద్రబాబును చేసినట్లే టార్గెట్ చేయడం మొదలుపెడుతోంది. తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ అడిగిన రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చే క్రమంలో బీజేపీ దూకుడు పెంచిందా అన్న చర్చ మొదలైంది.

