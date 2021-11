పొలాలతో పాటు వాళ్ళ కళ్ళలోనూ నీళ్ళు .. ఆ రైతులను ఆదుకోవాలని జగన్ కు లోకేష్ లేఖ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల కురిసిన అకాల వర్షాలతో ఉభయగోదావరి జిల్లాల్లో నాలుగు లక్షలకు పైగా ఎకరాల్లో వరి పంటకు నష్టం వచ్చిందని పొలాలతో పాటు రైతుల కళ్లలో నీళ్లు నిండి ఎక్కడ చూసినా దయనీయ పరిస్థితులు కనిపించాయని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేఖ రాశారు. అకాల వర్షాలకు తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలలో పంట నష్టపోయి రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులపై లేఖ రాసిన లోకేష్ రైతుల దయనీయ పరిస్థితులను లేఖ ద్వారా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకువెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు.

Lokesh wrote a letter to CM Jagan on the plight of farmers in East Godavari and West Godavari districts due to unseasonal rains .Lokesh demanded that the government pay compensation to them.