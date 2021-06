మాన్సాస్ వివాదం.. ఏడాది నుండి కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు పీకారా : సాయిరెడ్డికి వెలగపూడి కౌంటర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి టిడిపి నాయకుడు మాజీ మంత్రి అశోక్ గజపతిరాజు ఒక దొంగ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఆయన వల్లనే పంచ గ్రామాల్లో భూ సమస్య వచ్చిందని ఆరోపణలు గుప్పించారు. దొడ్డిదారిన అశోక్ గజపతి రాజు మళ్లీ సింహాచల దేవస్థానం చైర్మన్ అయ్యారని విమర్శలు గుప్పించిన విజయసాయిరెడ్డికి టీడీపీ ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు రివర్స్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

మాన్సాస్ భూములపై ఎంపీ సాయిరెడ్డి సంచలనం.. దొంగ జీవోలు తెచ్చి భూములు అమ్మారు

English summary

Vijayasai allegations on ashok gajapathiraju says that irregularities had taken place in Mansas.Velagapudi Ramakrishnababu, who was outraged on Vijayasai reddy over the comments on Ashok Gajapathiraju for calling him a thief. Velagapudi incensed that vijayasai has been in jail for 16 months. Ashok Gajapatiraju, is a king by birth.