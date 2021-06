జల జగడం .. వైఎస్సార్ పైన కూడా.. తెలంగాణా మంత్రుల విజ్ఞత అది : మంత్రి అనిల్ ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య కొనసాగుతున్న జల వివాదాల నేపథ్యంలో ఏపీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ మరోమారు తెలంగాణ మంత్రుల వ్యవహారశైలిపై తీవ్ర ఆక్షేపణ వ్యక్తం చేశారు. ఉభయ రాష్ట్రాల మధ్య నీటి సమస్యను సామరస్యంగా పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తున్న సమయంలో తెలంగాణ మంత్రులు ఇష్టమొచ్చినట్టు, నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడటం ఏమాత్రం బాగోలేదని మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

AP Irrigation Minister Anil Kumar Yadav has once again lashed out at the comments of Telangana ministers in the wake of ongoing water disputes between Andhra Pradesh and Telangana states. Minister Anil Kumar Yadav has flagged that it is not good for Telangana ministers to speak as they trying to resolve the water issue amicably between the two states.