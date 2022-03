అప్పుల్లో ప్రతి పైసాకు లెక్కుంది; కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచే పేటెంట్ చంద్రబాబుదే: మంత్రి బొత్సా

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ పురపాలక శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ జగనన్న భూ హక్కు - భూ రక్ష పై సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారని పేర్కొన్నారు. భూములపై ఉన్న అన్ని సమస్యలను, వివాదాలను పరిష్కరించడం కోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భూ సర్వే చేపడుతున్నట్టు మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ వెల్లడించారు. ఏ విధమైన వివాదాలు లేకుండా భూ హక్కు కల్పిస్తామని ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు బొత్ససత్యనారాయణ పేర్కొన్నారు.

English summary

Botsa Satyanarayana said that every penny of the debt incurred by the government was accountable. Minister Botsa was incensed that Chandrababu had the patent right to increase the current charges. botsa recalled the Bashir Bagh shoot incident and targeted Chandrababu.