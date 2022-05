సిగ్గులేకుండా చంద్రబాబు బాదుడేబాదుడు; ఆయన పాలనలో రైతుల కష్టానికి విలువలేదు: మంత్రి రోజా

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి బాదుడే బాదుడు అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లి జగన్ పాలనలో రాష్ట్ర పరిస్థితిని ప్రజలకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తుంటే, వైసిపి గడపగడపకు మన ప్రభుత్వం పేరుతో ప్రజలకు అందుతున్న సంక్షేమ పథకాలపై వివరించేందుకు ప్రజల్లోకి వెళుతుంది. ఇక ఇదే సమయంలో ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు గుప్పించుకుంటూ టిడిపి, వైసిపి నేతలు రాజకీయాలను రసవత్తరంగా మారుస్తున్నారు.

English summary

Recently, Minister Roja participated in a farmer assurance check distribution program in Tirupati. During the program, Roja lashed out chandrababu. Roja said that the hardships of the farmers were not valued during his rule.