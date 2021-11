ఏపీ మండలికి కొత్త ఛైర్మన్..డిప్యూటీ - రేపే ఎన్నిక..!! ఆ ఇద్దరి పేర్లకు సీఎం ఆమోదం..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ శాసన మండలికి కొత్త ఛైర్మన్ .. డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఎంపికకు రంగం సిద్దమైంది. ప్రస్తుత సమావేశాల్లో ఈ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని భావిస్తోంది. ఈ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. తొలుత ఈ ఒక్క రోజు మాత్రమే సమావేశానికి ప్రభుత్వం సిద్ద పడింది. అయితే, బీఏసీ సమావేశంలోనూ ఆ నిర్ణయం మారింది. ఈ నెల 26వ తేదీ వరకు సమావేశాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. మండలిలో ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యే కోటాలో ముగ్గురు నామినేషన్లు వేసారు. ఆ ముగ్గురే నామినేషన్లు దాఖలు చేయటంతో వారి ఎంపిక లాంఛనమే.

English summary

New Chairman and deputy Chairman have been finalised to the AP Legislative council and they will be elected on 24th of this month.