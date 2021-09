పవన్ పెళ్లిళ్లపై మాట్లాడటం నీచాతినీచం-ముందు ఆ సంగతి చూడండి-పేర్ని నానికి రఘురామ కౌంటర్

Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

'రిపబ్లిక్' ఈవెంట్ వేదికగా పవన్ కల్యాణ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో అగ్గిరాజేశాయి.నిన్న,మొన్నటిదాకా వైసీపీ వర్సెస్ టీడీపీగా నడిచిన రాజకీయం... ఇప్పుడు వైసీపీ వర్సెస్ జనసేనగా మారింది. ఇరువైపుల నేతలు,ఇరువైపుల మద్దతుదారులు ఒకరిపై ఒకరు మాటల తూటాలతో విరుచుకుపడుతున్నారు.ఈ క్రమంలో పవన్ కల్యాణ్ వ్యక్తిగత జీవితంపై ఘాటైన విమర్శలు,ఆరోపణలు తెరపైకి వచ్చాయి. తాజాగా వైసీపీ రెబల్ ఎంపీ రఘురామ కృష్ణరాజు ఈ వివాదంలోకి ఎంటరయ్యారు. పవన్ కల్యాణ్‌కు మద్దతుగా వైసీపీ నేతలపై ఆయన విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు.

English summary

Raghuram Krishnaraja said that the Tollywood film industry is very sensitive and needs to be handled very carefully. Pawan Kalyan has been criticized by a minister for speaking a few words unnecessarily and for bringing up caste unnecessarily. Raghurama said it was a vicious culture to comment on marital rites of personal life.