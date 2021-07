పాతవన్నీ తిరగతోడుతూ .. అశోక్ గజపతి రాజు, చంద్రబాబుకు దిమ్మ తిరిగే షాకులిస్తున్న వైసీపీ ఎంపీ సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబుపై విరుచుకు పడుతున్న రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి తాజాగా పాత వ్యవహారాలు, టీడీపీ హయాంలో జరిగిన ఘటనలను అన్నింటినీ తిరగతోడుతూ చంద్రబాబును టార్గెట్ చేశారు. ఇదే సమయంలో అశోక్ గజపతి రాజును సైతం లక్ష్యంగా చేసుకొని విజయసాయి రెడ్డి తనదైన పంథాలో ఆరోపణలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ట్విట్టర్ వేదికగా వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి చంద్రబాబుపై విరుచుకుపడ్డారు.

ప్రత్యేక హోదాపై సభలో పోరాటం, చంద్రబాబు టార్గెట్, జగన్ కు కితాబు : మల్టీ టాస్కింగ్ ఎంపీ సాయిరెడ్డి

Rajya Sabha member Vijayasaireddy, has recently targeted Chandrababu, reversing all old affairs and events during the TDP regime. At the same time, Vijayasai Reddy continued to make allegations in his own way, targeting Ashok Gajapathi Raju as well.YCP MP Vijayasai Reddy has taken to Twitter to lash out at Chandrababu.