ముసలి వాళ్ళను మోసం చెయ్యటం మానుకో జగన్ రెడ్డి .. ఆ పింఛన్లు పునరుద్దరించు: పంచుమర్తి పంచ్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి ప్రధాన కార్యదర్శి పంచుమర్తి అనురాధ ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేశారు. ముసలి వాళ్ళని మోసం చేసిన ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్ చరిత్రలో నిలిచి పోతారంటూ పంచుమర్తి అనురాధ జగన్ పై మండిపడ్డారు. పింఛను పెంపుపై మాట తప్పి, నిబంధనల పేరుతో పింఛన్లను తొలగించి వృద్ధులను మోసం చేసిన జగన్ అంటూ పంచుమర్తి అనురాధ విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

TDP general secretary Panchumarthi Anuradha was incensed that YS Jagan would go down in history as the chief minister who cheated the old men. She demanded that stop cheating the old people and restore their pensions