నివురు గప్పిన నిప్పులా కోనసీమ

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు ముఖద్వారంగా ఉన్న కోనసీమలో ఇప్పుడు రావణ కాష్టం రగులుతూనే ఉంది. ప్రశాంతతకు, పచ్చదానికి మారుపేరైన కోనసీమలో ఇటీవల అల్లర్లు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. జిల్లాకు పేరు మార్పు అంశానికి రాజకీయ రంగు పులుముకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు ఆలవాలమవడమే కాకుండా ఎప్పుడు ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితిలో అక్కడి ప్రజలున్నారు.

English summary

The conflict that arose as the people who had worked together split into two groups turned into a whirlwind.