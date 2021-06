ఏపీ సీఎం జగన్ కు రఘురామ మరో లేఖాస్త్రం .. అమ్మ ఒడి నాన్న బుడ్డిగా మారిందంటూ ..

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి టార్గెట్ గా నరసాపురం ఎంపీ రఘురామ కృష్ణంరాజు వరుసగా లేఖాస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. గత తొమ్మిది రోజులుగా వివిధ అంశాలపై జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఆయన లేఖలు రాస్తున్నారు. తాజాగా 9 వ రోజు ఆయన ఎన్నికల హామీ అయిన సంపూర్ణ మద్య నిషేధం పై జగన్ కు లేఖ రాశారు.

రఘురామకు ఈటెలకు లింక్ .. పౌరుషం ఉంటే ఆ పని చెయ్యమని ఎంపీ మార్గాని భరత్ సవాల్

English summary

Narasapuram MP Raghurama Krishnamraju targeted AP CM Jagan Mohan Reddy . He has been writing letters to Jaganmohan Reddy on various topics for the last nine days. Recently, on the 9th day, he wrote a letter to Jagan on the absolute ban on alcohol, which is an election guarantee. and said that amma odi money goes to father's alcohol.