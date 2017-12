Andhra Pradesh

Srinivas G

Subscribe to Oneindia Telugu

Rajini On Jayalalithaa : జయలలిత ముఖ్యమంత్రి అయితే దేవుడు కూడా తమిళనాడును రక్షించలేడు

English summary

Ram Gopal Varma and Mahesh Kathi comments on Pawan Kalyan after Rajinikanth political entry announcment.