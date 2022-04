ఏపీ క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ, కొత్తజిల్లాల ఏర్పాటు ఎలా ఉండబోతుందో చెప్పిన సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ నెల 11వ తేదీ సీఎం జగన్ క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చేపట్టనున్నారు. దీంతో చాలా మంది వైసీపీ నేతలు క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణలో పదవిపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా వైసిపి రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ సామాజిక సమన్యాయం పాటిస్తూ సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి స్వయంగా చూస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.

