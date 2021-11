కొట్టుకుపోయిన అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు- ప్రాణనష్టం : ఇళ్లపై బాధితులు -హెలికాప్టర్ తో ఆహార పొట్లాలు..!!

Andhra Pradesh

వరద ఉప్పెనలా వచ్చి గ్రామాలను ముంచెత్తింది. అనేక ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది. కడప జిల్లాలోని చెయ్యేరు నది పై నిర్మించిన అన్నమయ్య ప్రాజెక్టు కట్ట పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. అనేక గ్రామాలను ముంచెత్తింది. కడప జిల్లా రాజంపేట మండలం పులపుత్తూరు సమీపంలో కట్ట తెంచుకున్న ప్రాజెక్టు వరద అనేక మంది ప్రాణాలు తీసింది. ప్రభావిత గ్రామాల్లో ప్రజలు తల్లడిల్లిపోయారు. అయితే, వారి కన్నీరూ వరదలోనే కలిసిపోయింది.

వంట సామగ్రి, తిండిగింజలు, కట్టుబట్టలు, విలువైన బంగారు ఆభరణాలు, నగదు, రిఫ్రిజిరేటర్స్‌, బీరువాలు, మంచాలు.. ఇలా సర్వం వరదార్పణం అయ్యాయి. వరద కబళించిన గ్రామాల్లో ఒక్కో కుటుంబం రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షలకు పైగా నష్టపోయినట్లు అంచనా వేస్తున్నారు.

English summary

The Annamayya project dam on the Cheyeru river in Kadapa district has been completely washed away. Flooded many villages. Many lives were lost.