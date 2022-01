షర్మిలమ్మ.. మేమంతా ఒక్కటే : జగన్ నాడు కాంగ్రెస్ తో కలిసి ఉంటే - మంత్రి బాలినేని..!!

Andhra Pradesh

ఏపీలో పార్టీ ఏర్పాటు గురించి వైఎస్సార్టీపీ అధినేత్రి.. సీఎం జగన్ సోదరి షర్మిల చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండు రాష్ట్రాల రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఏపీలో పార్టీ పెడతారా అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా.. రాజకీయ పార్టీ అన్నప్పుడు ఎక్కడైనా పెడతాం.. అక్కడ పెట్టకూడదని ఏమైనా రూల్‌ ఉందా అంటూ షర్మిల ప్రశ్నించారు. ఏపీలో పార్టీ పెట్టననే అంశాన్ని ఎక్కడా తోసిపుచ్చ లేదు. కొంత కాలంగా సీఎం జగన్ - షర్మిల మధ్య విభేదాల కారణంగా షర్మిల ఏపీలోనూ పార్టీ పెడతారనే చర్చ జోరుగా సాగుతోంది.

English summary

Sharmila and Jagan are one and have no differences clarified minister Balineni Srinivas amid the news that the duo have differences.