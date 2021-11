Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ వ్యవస్థలో కొత్త ఒరవడికి ఈపీడీసీఎల్ శ్రీకారం చుట్టింది. స్మార్ట్ సబ్ స్టేషన్ల ద్వారా ఉద్యోగుల అవసరం లేకుండానే విద్యుత్ సరఫరా చేయనుంది. సబ్ స్టేషన్ నుండి ఆ ప్రాంతంలోని గృహాలకు, దుకాణాలకు విద్యుత్ సరఫరాను ఆటోమేషన్ సిస్టం ద్వారా అందించనుంది. ఇక విద్యుత్ శాఖ స్మార్ట్ సబ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టింది. స్మార్ట్ సబ్ స్టేషన్ల ద్వారా విద్యుత్ సరఫరాకు సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం అధికారులకు అందుతుంది.

మాట తప్పను, మడమ తిప్పననే సీఎం జగన్.. ఆ ప్రోత్సాహకాల మాటేంటి? సోము వీర్రాజు బహిరంగ లేఖ

English summary

EPDCL has embarked a new trend in the power system in Andhra Pradesh. Power will be supplied through smart substations without the need for employees. Gidijala substation in Visakha will be selected as a pilot project and converted into a smart substation..