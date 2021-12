బంగారు నగల కోసం తల్లినే చంపిన తనయుడు .. కడప జిల్లాలో దారుణం

Andhra Pradesh

నవమాసాలు మోసి కని పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిని అత్యంత దారుణంగా హతమార్చాడు ఓ కసాయి కొడుకు. తనకు ఊపిరి పోసిన తల్లి అన్న కనికరం కూడా లేకుండా ఆమె ఊపిరి తీసాడు. కేవలం బంగారు ఆభరణాల కోసం కన్న తల్లిని కడతేర్చిన కొడుకు చేసిన దారుణ ఘటన ఆవేదనకు గురి చేసింది. కడప జిల్లా ఓబులవారిపల్లి మండలంలో చోటుచేసుకున్న ఈ దారుణ ఘటన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

A son killed his mother for not giving gold ornaments to him in the Kadapa district. Alcohol addicted son asked her mother to give her gold, but she rejected to give her gold. The son got angry and killed his mother brutally.