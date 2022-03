రాష్ట్రాన్ని జగన్ రెడ్డి సొంత కంపెనీలాగా భావిస్తున్నారు: టీడీపీ ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు మండిపాటు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఆర్థిక పరిస్థితిపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పరిస్థితిని సరిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇప్పటికే యనమల రామకృష్ణుడు ఏపీలో ఆర్ధిక ఎమర్జెన్సీ పెట్టాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేస్తే ఇక తాజాగా ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా ఏపీలో పరిస్థితిపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

TDP MP Rammohan naidu has made sensational allegations against the AP financial situation. He blamed the YCP government for not accounting for Rs 48,000 crore and appealed to the Center to put a financial emergency in the state.