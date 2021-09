కోనసీమలో రైతు కోసం తెలుగుదేశం ; జగన్ పాలన రైతు దగా పాలన అంటూ టీడీపీ ధ్వజం, డిమాండ్లు ఇవే !!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

రైతు కోసం తెలుగుదేశం అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ చేపట్టిన రైతు సమస్యలపై పోరాటం ఈరోజు కోనసీమ ప్రాంతంలో కొనసాగుతోంది. తెలుగుదేశం పార్టీ రైతు సమస్యల పరిష్కారం కోసం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న రైతు కోసం తెలుగుదేశం కార్యక్రమంలో భాగంగా కోనసీమ ప్రాంతంలోని రైతన్నలు టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో సమరశంఖం పూరించారు. కోనసీమ ప్రాంతంలో రైతులు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలకు శ్రీకారం చుట్టి వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని తూర్పార పడుతున్నారు.

English summary

The Telugu Desam Party, in support of the farmers, has been fighting for five days from yesterday. Concerns continue across konalaseema that the TDP fighting for msp to farmers as part of its agitation. Farmers in Maijarugunta village in Palakollu zone of West Godavari district declared a crop holiday and organized agitation with a huge black flag of two hundred feet in the crop fields. In Kakinada City constituency, Tuni, Prattipadu constituency, TDP leaders protests for the farmers problems.