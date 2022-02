సినిమా థియేటర్స్ ను సీజ్ చేసే అధికారం తహసీల్దార్ కు లేదు: ఏపీ హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హైకోర్టు సినిమా థియేటర్స్ సీజ్ విషయంలో ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్న కారణంతో సినిమా థియేటర్లను తహసిల్దార్ సీజ్ చేయడాన్ని హైకోర్టు తప్పు పట్టింది. సినిమా థియేటర్లను సీజ్ చేసే అధికారం తహసీల్దార్ కు లేదని ఈ సందర్భంగా హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. తహసిల్దార్ థియేటర్ కు తాళం వేయడాన్ని హైకోర్టు తప్పని పేర్కొంది. ఏపీ సినిమా నియంత్రణ రూల్స్ 1970 ప్రకారం లైసెన్స్ జారీ చేసే అధికారం ఉన్న సంయుక్త కలెక్టర్ కు మాత్రమే థియేటర్ ను జప్తు చేసే అధికారం ఉంటుందని హైకోర్టు పేర్కొంది.

English summary

The AP High Court has made key remarks that the tehsildar does not have the power to seize the theater and only the joint collector with the power to issue a license has the power to seize the theater.