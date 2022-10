వంగవీటి రాధాతో పరిటాల శ్రీరామ్ భేటీ

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో వంగవీటి రంగా, పరిటాల రవిది ప్రత్యేక ముద్ర. వారి వారసులు కూడా ఆ ముద్రను అందుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఒకరిది విజయవాడైతే మరొకరిది అనంతపురం. బలమైన రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్న ఈ ఇద్దరు నేతల వారసులు రాజమండ్రిలో భేటీ అయ్యారు. రాజకీయవర్గాల్లో వీరి భేటీ చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Vangaveeti Ranga and Paritala Ravidi have a special stamp in Andhra Pradesh and Telangana state politics. Their successors are also trying to achieve that seal.