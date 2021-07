జలజగడంతో రెండు రాష్ట్రాల మధ్య అగ్గి .. కసితో పిశాచంలా చంద్రబాబు : సాయిరెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైఎస్ఆర్సిపి రాజ్యసభ సభ్యుడు విజయసాయిరెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడుపై సోషల్ మీడియా వేదికగా నిప్పులు చెరిగారు. రాష్ట్రంలో తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై నిత్యం సోషల్ మీడియాలో ప్రతిపక్ష పార్టీలను టార్గెట్ చేసే విజయసాయిరెడ్డి తాజాగా తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య చోటు చేసుకున్న జలవివాదం విషయంలోనూ, ఫైబర్ గ్రిడ్ వ్యవహారంలోనూ, ప్రాజెక్టుల వివాదాల్లోనూ తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు పాత్రపై సంచలన పోస్టులు పెట్టారు.

English summary

YSRCP Rajya Sabha member Vijayasaireddy set fire to Chandrababu Naidu as a social media platform. Vijayasaireddy, who regularly targets opposition parties on social media on the latest political developments in the state, made sensational posts on the role of Telugu Desam party leader Chandrababu in the water dispute between the Telugu states, the fiber grid issue and the project controversy.