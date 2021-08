బాబు ఎప్పుడూ తిరస్కృతుడే ; మాలోకానికి వినిపిస్తుందా ; జాలి పడాల్సిందే అన్న సాయిరెడ్డి

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజ్యసభ సభ్యులు విజయసాయి రెడ్డి చంద్రబాబును విమర్శించని రోజంటూ లేదు. నిత్యం ఏదో ఒక అంశంపై చంద్రబాబును టార్గెట్ చేసి విమర్శలు గుప్పించే విజయసాయిరెడ్డి తాజాగా రాజకీయాల కోసం ఆడపిల్లల గౌరవాన్ని మంట కలుపుతున్నారు అంటూ సీఎం చేసిన వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియా వేదికగా పోస్ట్ చేశారు .అంతేకాదు చంద్రబాబు అనుకూల మీడియాపై ఆయన నిప్పులు చెరిగారు.

చిట్టి నాయుడు శవాన్వేషణ యాత్రలకు బుచ్చన్న బ్రేక్ ; ఈ జక్కన్న చెక్కిన పప్పన్న శిల్పం ఇదే : సాయిరెడ్డి వ్యంగ్యం

English summary

MP Vijayasai Reddy criticises Chandrababu on regular basis. sai reddy said the remarks made by the CM that he is igniting the dignity of girls for politics .He also set fire to pro Chandrababu media and said Chandrababu would always be left as a reject.