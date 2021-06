జల వివాదం : జగన్ సర్కార్ చేతులు ముడుచుకుని కూర్చోలేదు,తెలంగాణా మంత్రులకు బొత్సా కౌంటర్ !!

Andhra Pradesh

ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య వాటర్ వార్ కొనసాగుతోంది. తెలంగాణ ప్రాంతంలోని మంత్రులు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఖరిపై మండిపడుతూ, సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి జల దోపిడీకి పాల్పడుతున్నాడని విమర్శలు చేస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నష్టం చేకూర్చే విధంగా రాయలసీమ ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేపట్టారని, దోపిడీలో వైయస్సార్ ని మించిన వ్యక్తి వైయస్ జగన్ అంటూ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ మంత్రులు మాటలు అదుపులో పెట్టుకుని మాట్లాడాలని, సామరస్యపూర్వకంగా సమస్యను పరిష్కరించడం కోసం సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి కృషి చేస్తుంటే తెలంగాణ మంత్రులు ఇష్టారాజ్యంగా మాట్లాడడం పద్ధతి కాదని ఏపీ మంత్రులు విమర్శిస్తున్నారు.

జల జగడం .. వైఎస్సార్ పైన కూడా.. తెలంగాణా మంత్రుల విజ్ఞత అది : మంత్రి అనిల్ ధ్వజం

Municipal Minister Botsa Satyanarayana was incensed that Telangana leaders were making such remarks for political gain. Botsa Satyanarayana said that the day will come when the people of Telangana must teach a lesson to the leaders. Stating that his government was not sitting idly by, Botsa Satyanarayana made it clear that he did not need to use un parliamentary language like the Telangana ministers. Botsa Satyanarayana said that there will be water distribution is subject to the separation law and the systems will interfere if the legal limits are exceeded.