విజనరీ నాయకుడికి ప్రిజనరీ నాయకుడికి ఉన్న తేడా ఇదే.. యనమల ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుపై తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తెలుగుదేశం పార్టీతో పాటు బీజేపీ, జనసేన, వామపక్ష పార్టీలు కూడా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల సామాన్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని, జగన్ కు పాలన చేత కాదని ఈ నిర్ణయంతో మరోసారి నిరూపితమైంది అని టిడిపి పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు, మాజీ మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు పేర్కొన్నారు.

English summary

Yanamala Ramakrishnudu was furious with Jagan. Yanamala Ramakrishna said that today's increase in electricity prices is a direct indication of the difference between a visionary leader and a prisonary leader.