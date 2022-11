పవన్ కల్యాణ్, నారా లోకేష్ కు వైఎస్ జగన్ చెక్?

Andhra Pradesh

జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్, తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ జనవరి నుంచి యాత్రలు చేపట్టబోతున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ బస్సు యాత్రకు సిద్ధమవుతున్నారు. అందుకు వాహనం కూడా సిద్ధమవుతోంది. పనులన్నీ దాదాపుగా పూర్తికావచ్చాయి. అలాగే నారా లోకేష్ కుప్పం నుంచి పాదయాత్ర చేయబోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా దాదాపుగా పూర్తయ్యాయి. పాదయాత్ర పొడవునా ఉపయోగించేందుకు కొత్తగా పాటల రూపకల్పన చేస్తున్నారు.

What should they do when they start the trip?They reveal that they are ready to implement any strategy.