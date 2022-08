మళ్లీ తెరపైకి మూడు రాజధానులు ! పంద్రాగస్టు వేళ జగన్ ప్రస్తావన-అనుకూలంగా పరిస్ధితులు ?

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీలో వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అమరావతి స్ధానంలో మూడు రాజధానులకు పావులు కదిపింది. అయితే రైతుల అభ్యంతరాలతో హైకోర్టు దానికి బ్రేక్ వేసింది. అదే సమయంలో హైకోర్టు తీర్పును ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో సవాల్ చేయకపోవడంతో అనుమానాలు మొదలయ్యాయి. అవే నిజమైతే ఇప్పుడు కేంద్రంలో, సుప్రీంకోర్టులో తమకు అనుకూలమైన పరిస్ధితులు ఉన్నట్లు జగన్ సర్కార్ భావిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ఇవాళ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో జగన్ మరోసారి మూడు రాజధానుల ప్రస్తావన తెచ్చారు.

