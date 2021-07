కేంద్రానికి రఘురామ లేఖ- జగన్ డిమాండ్లకు మద్దతిస్తూ-ఇద్దరు సీఎంలకు చెక్

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీ, తెలంగాణ మధ్య సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో నెలకొన్న వివాదం నానాటికీ ముదురుతోంది. రాయలసీమ లిఫ్ట్ పై తెలంగాణ అభ్యంతరాలతో మొదలైన ఈ వార్ కాస్తా విద్యుత్ ఉత్పత్తికి చేరింది. ఆ తర్వాత ప్రాజెక్టుల భద్రతపై సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తూ ఇరు రాష్ట్రాలూ సొంత బలగాలను మోహరించుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా కేంద్రానికి ఏపీ సీఎం జగన్ లేఖ రాయగా.. ఇప్పుడు ఆయన సొంత పార్టీకే చెందిన రెబెల్ ఎంపీ రఘురామరాజు కూడా కేంద్రానికి మరో లేఖ సంధించారు. ఇందులో ఆయన జగన్ డిమాండ్లకు మద్దతు పలకడం విశేషం.

English summary

ysrcp rebel mp raghurama krishnam raju on today wrote a letter to the union minister for jalshakti affairs gajendra shekawat. in his letter raghurama requests to mobilise central forces at disputed reservoirs between ap and telangana.