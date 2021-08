ఎంపీ రఘురామ అనర్హత: -15 రోజుల్లో 3సార్లు అమిత్ షాతో గుసగుస -జగన్ మద్యం ఆదాయానికీ రెబల్ ఎసరు

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

వైసీపీకి, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ కు కంట్లో నలుసులా మొదలై, పక్కలో బల్లెంలా మారిన నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు వరుసగా సంచలన చర్యలు కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు. అధినేతపై ఆరోపణలు, పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు చేస్తోన్న రఘురామపై అనర్హత వేటేయాలంటూ వైసీపీ హైకమాండ్ పార్లమెంటు బయటా, లోపలా తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా, ఆ వ్యవహారంపై రెబల్ ఎంపీ అనూహ్య విషయాలు చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు, జగన్ సర్కారు మద్యం పాలసీపై అసాధారణ ఆరోపణలు చేసిన ఆయన.. ఏపీలో అమ్ముడువతోన్న లిక్కల బ్రాడ్లను రద్దు చేయించే దిశగా ఢిల్లీలో పావులు కదుపుతున్నారు. శనివారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన రఘురామ ఈ మేరకు పలు విషయాలు చెప్పారు. ఎంపీ ఏమన్నారో ఆయన మాటల్లోనే..

English summary

narsapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju reveals that he had met with union home minister amit shah for three times within 15 days period amid several issues including disqualification petition filed by own party. speaking to media on saturday, the rebel mp slams ap cm ys jagan, ysrcp mp vijayasai reddy and ap govt advisor sajjala ramakrishna reddy.