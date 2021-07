Bengaluru: హైదరాబాద్ హైవే, మాస్క్ వేసుకోమంటే ఆర్ టీసీ కండెక్టర్ ముఖం పచ్చడి, చిరంజీవి !

Bengaluru

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ హైదరాబాద్: కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని కట్టడి చెయ్యడానికి ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా మాస్క్ వేసుకోవాలని ప్రభుత్వాలు నెత్తినోరు కొట్టుకుంటున్నాయి. ఇప్పటికే కరోనా వైరస్ సెకండ్ వేవ్ దెబ్బతో అనేక మంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో సంచరించే సమయంలో, బస్సుల్లో సంచరించే సమయంలో కచ్చితంగా మాస్క్ లు వేసుకోవాలని అధికారులు చూసించారు. ఆర్ టీసీ బస్సులో మాస్క్ వేసుకోమని చెప్పిన పాపానికి కండెక్టర్ ను పట్టుకున్న ఇద్దరు ప్రయాణికులు ఆయన ముక్కు, ముఖం మీద దాడి చేసి చితకబాదేశారు. బెంగళూరు- హైదరాబాద్ హైవేలో ఈ సంఘటన జరగడం కలకలం రేపింది. కండెక్టర్ మీద దాడి చేసిన చిరంజీవి చిక్కడంతో మరోకడు పరారైనాడు.

English summary

Coronavirus: In a shocking incident, two youths thrashed a KSRTC bus conductor after he asked them to wear a mask during their journey. The two accused have now been arrested near Bengaluru.