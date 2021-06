Illegal affair: కత్తిలాంటి అక్కాచెల్లికి ప్రియుడు ఒక్కడే, అక్కకు ఓవర్ టైమ్, జ్యూస్ లో!

Chennai

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/సేలం: కండెక్టర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న రసికుడు పరాయి స్త్రీలతో ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. తన భర్త అక్రమ సంబంధాలు తెలుసుకున్న భార్య భర్తను వదిలేసి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఇదే టైమ్ లో సొంతం అక్కాచెల్లి అయిన ఇద్దరు కత్తిలాంటి ఆంటీలు ఈ రసికుడిని తగులుకున్నారు. భర్తను వదిలేసి పుట్టింటిలో ఉన్న ఓ మహిళను కండెక్టర్ తగులుకున్నాడు. ప్రియురాలితో కలిసి కండెక్టర్ కాపురం పెట్టేశాడు. ఇదే సమయంలో ప్రియురాలి అక్క ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో ఆ కండెక్టర్ ఆమెతో కూడా అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. అక్కకు ఇప్పటికే 17 ఏళ్ల కూతురు ఉ:ది. తన ప్రియుడితో తన అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునిందని తెలుసుకున్న ప్రియురాలు కండెక్టర్ కు రామ్ రామ్ చెప్పిసి అతన్ని వదిలిసి వెళ్లిపోయింది.

చెల్లిపోతే అక్క చిక్కిందికదా అంటూ ఆ కండెక్టర్ ఆమెతో కలిసి ఉండిపోయాడు. అయితే ప్రియురాలి అక్కతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న కండెక్టర్ కు షాకింగ్ విషయాలు తెలిసాయి. తనతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళకు రోజు మూడు పెగ్గుల మందు, పరాయి మగాళ్లు కావాలని తెలుసుకున్నాడు. తనతో ఉంటే సక్రమంగా ఉండాలని, లేదంటే నిన్ను చంపేస్తానని ప్రియుడు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. తనతో అక్రమ సంబంధం పెట్టున్నవాడు బతికుంటే తన జల్సాలకు అడ్డువస్తాడని తెలుసుకున్న ఆమె ఇద్దరు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి ప్రియుడిని జ్యూస్, నిద్రమాత్రల స్కెచ్ తో చంపేసి డ్రామాలు ఆడింది.

English summary

Illegal affair: The bus conductor was killed by his girlfriend along with male friends after mixing an anesthetic pill in the juice in Selam.