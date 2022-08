Almonds Side Effects: బాదం పప్పు ఎక్కువగా తింటున్నారా.. అయితే ఆ సమస్యలు తప్పవు..

Feature

oi-Chekkilla Srinivas

బలంగా, ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి డ్రైఫ్రూట్స్ తినాలని చెబుతారు. డ్రైఫ్రూట్స్ లో బాదం ఒక్కటి. ఇందులో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఫైబర్, ప్రోటీన్, విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం, మాంగనీస్, కాపర్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా లభిస్తాయి. క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే ఎముకలకు పటిష్ఠత, బరువు అదుపులో ఉండటం, మానసికంగా సమతుల్యత, గుండె జబ్బులు, కేన్సర్ నియంత్రణలో ఉంటాయి. అయితే పనిగా తింటే తిప్పలు తప్పవని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

English summary

Almonds are healthy nuts. A lot is said and written about the health benefits of almonds. Some people grow almonds in garden. However, do you know almonds can also produce side effects, if eaten too much