health tips: నోటిపూతకు కారణాలు.. తగ్గటానికి నేచురల్ రెమిడీస్!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

నోటి పూత.. చాలామందికి ఇది ఎప్పటికీ వచ్చే సమస్య. నోట్లో నాలుకతో పాటుగా, పెదవులలో చిన్న చిన్న పుండ్లుగా నోటి పూత ఏర్పడుతుంది. ఇక నోటిపూత వచ్చినవారు ఏం తిన్న తీవ్ర ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటారు. ప్రతిదీ కారంగా అనిపిస్తుంది. ఏది తిన్నా నోరంతా మంటగా అనిపిస్తుంది. అసలు నోటిపూత ఎందుకు వస్తుంది? నోటిపూత వచ్చినవారు దానిని ఎటువంటి మెడిసిన్స్ లేకుండా ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలో ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

mouth ulcers is a problem that bothers many people. For the prevention of mouth ulcers, should drink more water, eat proper food, and try some natural remedies.