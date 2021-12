Gold smuggling: వారి మలద్వారంలో 7.3కిలోల బంగారం: షాక్ అయిన కస్టమ్స్ అధికారులు; నలుగురు అరెస్ట్!!

Hyderabad

oi-Dr Veena Srinivas

బంగారం అక్రమ రవాణాలో అక్రమార్కులు కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నారు. కాదేదీ బంగారు అక్రమ రవాణాకు అనర్హం అన్నట్టుగా పరిస్థితి తయారైంది. ఏ రూపంలో బంగారం భారత్లోకి చేరుతుందో తెలిస్తే షాక్ అయ్యే పరిస్థితి నెలకొంది. బంగారం అక్రమ రవాణా చేయడానికి ఎంతకైనా తెగిస్తున్నారు స్మగ్లర్లు. పురుషులు మాత్రమే కాదు విద్యార్థులు, మహిళలు సైతం విదేశాల నుండి బంగారం అక్రమ రవాణాకు ఎవరికీ దొరకకుండా రకరకాల మార్గాల ద్వారా ప్రయత్నిస్తున్నారు.

English summary

Four foreigners smuggled 7.3 kg of liquid gold into their anus. Shamshabad airport Customs officials identified the four as Sudan nationals who tried to move the illegal gold.