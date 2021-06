Hyderabad

హైదరాబాద్: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారిని నిర్మూలించడానికి సరికొత్త వ్యాక్సిన్ భారత్‌లో తయారు కానుంది. ఇప్పటిదాకా ఈ తరహా వ్యాక్సిన్ భారత్‌లో ఉత్పత్తి కాలేదు. మెసెంజర్ రైబో న్యూక్లిక్ యాసిడ్ (mRNA) వ్యాక్సిన్‌ తయారీ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా మారనుంది. దీన్ని తయారు చేయడానికి హైదరాబాద్‌కు చెందిన టాప్ ఫార్మాసూటికల్స్ కంపెనీ బయోలాజికల్ ఈ లిమిటెడ్.. కెనడాకు చెందిన ప్రావిడెన్స్ థెరాపాటిక్స్ హోల్డింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కార్పొరేషన్‌తో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఈ వ్యాక్సిన్ పేరు పీటీఎక్స్-కోవిడ్-19-బీ (mRNA vaccine PTX-Covid-19-B).

Hyderabad based Biological E has joined hands with Canadian player Providence Therapeutics Holdings Inc for licensing the latter’s mRNA vaccine PTX-Covid-19-B. Providence will provide the necessary technology transfer for Biological E to manufacture mRNA vaccines in India.