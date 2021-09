ఆరేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారం, హత్య: నిందితుడ్ని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ కేటీఆర్ ట్వీట్

Hyderabad

హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో సంచలనం సృష్టించిన హైదరాబాద్ సింగరేణి కాలనీలో జరిగిన చిన్నారి అత్యాచారం హత్య ఘటనపై మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. సింగరేణి కాలనీలో ఆరు సంవత్సరాల చిన్నారి లైంగిక వేధింపులు, హత్య వార్తతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురయ్యానని మంత్రి తెలిపారు.

ఈ ఘటన చాలా బాధాకరమన్న కేటీఆర్.. నేరస్తుడిని గంటల వ్యవధిలో అరెస్టు చేశారని తెలిపారు. అయితే, చిన్నారిపై అకృత్యానికి పాల్పడ్డ నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడేలా చుడాలని హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ, తెలంగాణ డీజీపీకి కేటీఆర్ సూచించారు. ఈ మేరకు ట్విట్టర్ వేదికగా పోస్టు పెట్టారు.

కాగా, గురువారం హైదరాబాద్‌లోని సైదాబాద్ సింగరేణి కాలనీలో ఈ దారుణం జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఆరేళ్ల పాపపై ఓ కామాంధుడు అకృత్యానికి ఒడిగట్టాడు. చిన్నారిని రేప్ చేసి దారుణంగా చంపేశాడు. స్థానికంగా ఉండే రాజు (30) అనే ఆటో డ్రైవర్ ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. కాగా, సింగరేణి కాలనీలో గురువారం సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి పాప కనిపించకుండా పోయింది. దీంతో తల్లిదండ్రులు చుట్టుపక్కల అంతా గాలించారు. రాత్రయ్యే వరకూ ఆచూకీ తెలియకపోవడంతో ఆ ఏరియాలో జులాయిగా తిరిగే రాజుపై స్థానికులకు అనుమానం వచ్చింది.

యాదాద్రిభువనగిరి జిల్లా చందంపేట్ మండలం నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చి ఆటో డ్రైవర్ గా పని చేస్తున్నాడు రాజు. చిల్లర దొంగతనాలు చేస్తూ ఆ ఏరియాలో జనాలతో రాజు దురుసుగా వ్యవహరిస్తూ ఉండేవాడు. దీంతో అతడు పాపను ఏమైనా చేశాడేమోనన్న అనుమానంతో అర్థరాత్రి సమయంలో ఇంటి తలుపులు పగలగొట్టి చూడగా అతని గదిలో ఆ చిన్నారి విగత జీవిగా పడి ఉంది. సాయంత్రం వరకూ ఆడుకుంటూ కనిపించిన తమ బిడ్డ అలా ఓ కిరాతకుడికి బలైపోవడం చూసి తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. కుటుంబసభ్యులు, స్థానికులు కూడా కంటతడపెట్టారు.

Deeply anguished with the news of a 6 year old child’s sexual molestation & murder in Singareni colony



While the perpetrator has been arrested within hours, I request Home Minister @mahmoodalitrs Garu & @TelanganaDGP Garu to ensure that justice is delivered expeditiously 🙏