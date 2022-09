Ind Vs Aus: సికింద్రాబాద్ జింఖానా గ్రౌండ్ వద్ద ఉద్రక్తత.. పోలీసుల లాఠీ ఛార్జ్..

Hyderabad

oi-Chekkilla Srinivas

సికింద్రాబాద్ జింఖానా గ్రౌండ్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రక్తత నెలకొంది. ఈనెల 25న ఉప్పల్ స్టేడియంలో భారత్-ఆస్ట్రేలియా మధ్య టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇందుకు సంబంధించి జింఖానా గ్రౌండ్ వద్ద టికెట్ల విక్రయిస్తున్నారు. టికెట్ల కోసం క్రికెట్ అభిమానులు వేలల్లో తరలి వచ్చారు. దీంతో అక్కడ ఎక్కువ మంది గుమిగూడారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ తొక్కిసలాట జరిగింది. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు లాఠీ ఛార్జ్ చేశారు.

English summary

There was a lot of tension at the Secunderabad Gymkhana Ground. Tickets are being sold at the Gymkhana ground for the India-Australia match. There was a slight stampede.