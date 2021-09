మహిళ కిడ్నాప్; రేప్ చేస్తుంటే ప్రతిఘటిస్తే కళ్ళలో యాసిడ్ పోసి.. అన్న ముందే దారుణం ..!

India

మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పన్నా జిల్లాలోని బరాహో గ్రామంలో ఓ మహిళను, ఆమె సోదరుడిని ఇద్దరు దుండగులు కిడ్నాప్ చేసి చిత్రహింసలకు గురి చేశారు. మహిళపై అత్యాచారం చేయడానికి ప్రయత్నించారు. మహిళ ప్రతిఘటిస్తున్న క్రమంలో ఆమె కళ్ళలో యాసిడ్ పోశారు. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన ఇద్దరు వ్యక్తులను ఈరోజు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

A woman and her brother were kidnapped and tortured by two thugs in Baraho village in Panna district of Madhya Pradesh. Attempted to rape woman, poured acid in her eyes in order to resist. Police today arrested two people for the atrocity.