70వ గణతంత్ర వేడుకలు: సిద్ధమైన దేశం

జనవరి 26... భారత గణతంత్ర దినోత్సవం. ప్రతి ఏడు ఘనంగా దేశమంతా జరుపుకుంటుంది. ఈ సారి భారత దేశం 70 గణతంత్ర వేడుకలను జరుపుకుంటోంది. ఈ సారి వేడుకలకు ప్రత్యేకత ఉంది. ఈ వేడుకల్లో"నారీశక్తి" ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.అస్సోం రైఫిల్స్ను మహిళలు లీడ్ చేస్తున్నారు. భారత్కు స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన 70 ఏళ్ల తర్వాత తొలిసారిగా నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థాపించిన ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీకి చెందిన నాటి నలుగురు సైనికులు తొలిసారిగా పరేడ్లో కవాతు చేస్తున్నారు. వీరి వయస్సు 97 ఏళ్ల నుంచి 100 ఏళ్లలోపు ఉంటుంది. ఇందులో భగ్మల్ అనే సీనియర్ సైనికుడి వయస్సు 100 ఏళ్లు. హర్యానా రాష్ట్రంలోని మనేసర్ ప్రాంతానికి చెందినవారు. ఆయన లో సుభాష్ చంద్రబోస్ స్థాపించిన ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీలో 1942లో చేరారు.ఇక ఆర్మీ పరేడ్ ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది. ఇక ఈసారి గణతంత్ర వేడుకల్లో ముఖ్య అతిథిగా దక్షిణాఫ్రిక అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోస హాజరయ్యారు.
Jan 26, 2019 7:06 AM
హిమాలయాల్లో 18వేల అడుగుల ఎత్తులో త్రివర్ణ పతాకం రెపరెపలాడింది.
రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ముస్తాబయ్యాయి. చారిత్రక కట్టడాలు శోభాయమానంగా మారాయి. పూరీ తీరంలో సైకత శిల్పం కొలువుదీరింది.
Jan 26, 2019 6:42 AM
గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల నేపథ్యంలో ఢిల్లీ పోలీసులు ఎలాంటి అవాంతరాలు చోటు చేసుకోకుండా అన్నిచోట్ల తనిఖీలు చేపట్టారు. రహదారిపై వెళ్తున్న వాహనాల్లో అనుమానం ఉంటే ఆపి తనిఖీలు నిర్వహించారు.
Jan 26, 2019 6:41 AM
The Delhi Traffic Police has advised commuters to plan their journeys in advance to avoid delays and avoid the route of Republic Day parade between Vijay Chowk and Red Fort grounds in the national capital
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో రిపబ్లిక్ వేడుకల్లో వీవీఐపీలు పాల్గొంటున్న నేపథ్యంలో ప్రయాణం చేసే వారికి ఇబ్బందులు లేకుండా ఢిల్లీ పోలీసులు రూట్ మ్యాప్ విడుదల చేశారు. ఎర్రకోట, విజయ్ చౌక్ పరేడ్ మధ్య రూట్ మ్యాప్ విడుదల చేశారు.
Jan 26, 2019 6:36 AM
గణతంత్ర వేడుకల నేపథ్యంలో ఢిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు. ముఖ్య అతిథిగా సౌతాఫ్రికా ప్రెసిడెంట్ సిరిల్ రామాఫోస్ వస్తున్నారు. అతను తన సతీమణి, ఆ దేశ ఫస్ట్ లేడీ షెపో మోసెపేతో కలిసి హాజరవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
India will celebrate its 70th Republic Day on Saturday with a dazzling display of 'Nari Shakti', led by the Assam Rifles contingent. The Army parade will begin at 10 am following the Investiture Ceremony and the National Salute. But, This year’s Republic Day parade will witness a series of firsts.
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