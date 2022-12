Bar girl: ముగ్గురు భార్యలు, బార్ గర్ల్ తో రొమాన్స్, నాలుగో పెళ్లి విషయంలో ?, చెప్పులు ఇచ్చిన క్లూతో ?

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి: నదిలో యువతి శవమై కనిపించడంతో హడలిపోయిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. యువతి గురించి పోలీసులకు ఎలాంటి క్లూ చిక్కలేదు. యువతిని హత్య చేసి తరువాత ఆమె శవం నదిలో విసిరేశారని పోస్టుమార్టం నివేదికలో వెలుగు చూసింది. యువతి శవం కనిపించిన ప్రాంతంలో సీసీటీవీ కెమెరాలు లేకపోవడంతో పోలీసులు తలలు పట్టుకున్నారు. చివరికి హత్యకు గురైన యువతి వేసుకున్న చెప్పులు, ఆ చెప్పులు అమ్మిన షాపులో ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీల ఆధారంగా మ్యాటర్ బయటపడింది. నాలుగో పెళ్లి చేసుకునే విషయంలో యువతి హత్యకు గురైయ్యింది వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

English summary

A gym trainer who has already married three women, romanced a bar girl, killed his girlfriend and dumped her body in the river in Navi Mumbai.