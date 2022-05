ఐఎండీ ‘మే’తుఫాన్ అలర్ట్: గత కొన్నేళ్లుగా తుఫాన్ల బీభత్సం, ఈ ఏడాది కూడా, మేలోనే ఎందుకంటే?

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: గత రెండు సంవత్సరాలుగా మే నెలలోనూ భారీ తుఫానులు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. తాజాగా, ఈ ఏడాది కూడా మరో తుఫాను ముప్పు పొంచివుంది. 2020లో అంఫన్ తుఫాను బీభత్సం సృష్టించగా.. 2021లో యాస్ తుఫాను కల్లోలం సృష్టించింది. తాజాగా, 2022 మే నెలలో కూడా బంగాళాఖాతంలో తుఫాను పొంచివుందని భారత వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

English summary

The month of May has been devastating for the past two years. Cyclone Amphan in 2020 and Cyclone Yaas in 2021. Come May 2022, the IMD warns of intensification of yet another depression in the Bay of Bengal.